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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 28 января

Сегодня, 07:32

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 28 января.

  • Цифра дня – 16
  • Цвет дня – фиолетовый и лиловый.
  • Число удачи – 7

В основе дня лежит радость к жизни и внутреннее спокойствие. Среди основных плюсов дня сплоченность и укрепление родовых связей. При этом минусы дня несут полигамность и беспечные действия.

Будет удачной коллективная работа, презентации и рассмотрение проектов.

Красота и здоровье: полезны будут занятия танцами и творчеством. Обратите также внимание на голову и ЖКТ.

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Источник: Сегодня
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