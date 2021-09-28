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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 28 сентября

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
28 сентября, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 28 сентября.

  • Цифра дня – 24
  • Цвет дня – синий
  • Число удачи – 6

В главных плюсах дня – трудолюбие и терпение. При этом минусы дня несут обман, конфликты, сплетни. В основе дня хорошо посвятить время генеральной уборке и очищению пространства от хлама.

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В вопросах красоты и фитнеса – уход за полостью рта и зубами. В отношении здоровья желудок уязвим. Не нагружайте себя тяжёлой пищей. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, посвятите время благотворительности и меценатству.

А если вы устали, то поднять настроение после тяжелого дня вам помогут советы от украинских звезд. У знаменитостей, которые часто работают без выходных, а вдобавок занимаются домашними делами, есть несколько советов, которые помогут привести жизнь в норму и побороть усталость.

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Также не забывайте заботиться о своем здоровье и здоровье семьи, укреплять иммунитет в холодное осеннее время: в этом вам помогут советы доктора Комаровского.

Напомним? что ранее мы писали также, что делать при ОРВИ и простуде.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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