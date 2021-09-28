Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 28 сентября

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 28 сентября.
- Цифра дня – 24
- Цвет дня – синий
- Число удачи – 6
В главных плюсах дня – трудолюбие и терпение. При этом минусы дня несут обман, конфликты, сплетни. В основе дня хорошо посвятить время генеральной уборке и очищению пространства от хлама.
В вопросах красоты и фитнеса – уход за полостью рта и зубами. В отношении здоровья желудок уязвим. Не нагружайте себя тяжёлой пищей. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, посвятите время благотворительности и меценатству.
А если вы устали, то поднять настроение после тяжелого дня вам помогут советы от украинских звезд. У знаменитостей, которые часто работают без выходных, а вдобавок занимаются домашними делами, есть несколько советов, которые помогут привести жизнь в норму и побороть усталость.
Также не забывайте заботиться о своем здоровье и здоровье семьи, укреплять иммунитет в холодное осеннее время: в этом вам помогут советы доктора Комаровского.
Напомним? что ранее мы писали также, что делать при ОРВИ и простуде.