Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 28 июля

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 28 июля.
- Цифра дня – 22
- Цвет дня – зеленый, мятный и хаки
- Число удачи – 4
В главных плюсах дня – стойкость и целеустремленность. При этом минусы дня несут зависть и коварность. В основе дня – гибкость и терпение.
В вопросах красоты и фитнеса полезной будет чистка лица. В отношении здоровья – избавление от вредных привычек, очищение кишечника. Для этого особую пользу принесет капуста и тыква.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, аккуратно подписывайте документы, обращая особое внимание на незначительные детали и мелочи.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.