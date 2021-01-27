Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 27 января
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 27 января.
- Цифра дня – 15
- Цвет дня – синий
- Число удачи – 6
В основе дня лежит баланс внешнего и внутреннего. Среди основных плюсов дня – общение и креатив. При этом минусы дня несут ложные обещания и пассивность. Касательно бизнеса и инвестиции удачными будут заключение контрактов и союзов в первой половине дня.
Красота и здоровье: полезны дыхательные упражнения и медитации. Обратите внимание на легкие, бронхи и горло.
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