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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 27 января

Сегодня, 07:04

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 27 января.

  • Цифра дня – 15
  • Цвет дня – синий
  • Число удачи – 6

В основе дня лежит баланс внешнего и внутреннего. Среди основных плюсов дня – общение и креатив. При этом минусы дня несут ложные обещания и пассивность. Касательно бизнеса и инвестиции удачными будут заключение контрактов и союзов в первой половине дня.

Красота и здоровье: полезны дыхательные упражнения и медитации. Обратите внимание на легкие, бронхи и горло.

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Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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