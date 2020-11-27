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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 27 ноября

Сегодня, 07:57

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 27 ноября.

  • Цифра дня – 15
  • Цвет дня – синий и джинсовый
  • Число удачи – 6

Старайтесь сегодня использовать креатив и нестандартное мышление. Среди главных плюсов дня – точность, рационализм и трудолюбие, а вот среди минусов – эгоизм и тщеславие. Удачным будет сегодня подписание соглашений и расширение бизнеса.

Красота и здоровье: сегодня особенное внимание стоит уделить сосудам и давлению. Удачными также будут стрижка и окрашивание волос.

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Источник: Сегодня
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