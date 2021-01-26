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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 26 января

Сегодня, 07:01

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 26 января.

  • Цифра дня – 14
  • Цвет дня – голубой и серый.
  • Число удачи – 5

В основе дня – внесение корректив в своей жизни. В основных плюсах дня – милосердие и чуткость. При этом минусы дня несут обиды и скачки настроения.

Все решения по работе принимайте только рациональные и взвешенные.

Красота и здоровье: хороший день для эпиляции и ухода за руками. День травмоопасный, будьте бережнее к себе.

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Источник: Сегодня
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