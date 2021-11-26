Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 26 ноября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 26 ноября.

Цифра дня -15

Цвет дня – синий

Число удачи – 6

В главных плюсах дня – сила духа, усидчивость. При этом минусы дня несут азарт и иллюзии. В основе дня – самоконтроль трудолюбие. В вопросах красоты и фитнеса – медитации и занятия творчеством.

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В отношении здоровья – сосуды и глаза. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, общение с наставниками и учителями в этот день бесценно.

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