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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 26 ноября

Сегодня, 07:48

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 26 ноября.

  • Цифра дня – 14
  • Цвет дня – голубой и серый
  • Число удачи – 5

В основе дня духовное просветление и обучение новому. Среди главных плюсов дня – альтруизм, мудрость и внимание, а вот главными минусами станут зависть и жадность. Сегодня благотворительность особо приветствуется.

Красота и здоровье: особенно внимательными будьте с печенью и глазами. Полезно сегодня очищать организм от шлаков, а в пищу хорошо добавить сельдерей и морковь.

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Источник: Сегодня
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