Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 26 ноября
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 26 ноября.
- Цифра дня – 14
- Цвет дня – голубой и серый
- Число удачи – 5
В основе дня духовное просветление и обучение новому. Среди главных плюсов дня – альтруизм, мудрость и внимание, а вот главными минусами станут зависть и жадность. Сегодня благотворительность особо приветствуется.
Красота и здоровье: особенно внимательными будьте с печенью и глазами. Полезно сегодня очищать организм от шлаков, а в пищу хорошо добавить сельдерей и морковь.
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