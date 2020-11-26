Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 26 ноября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 26 ноября.

Цифра дня – 14

– 14 Цвет дня – голубой и серый

– голубой и серый Число удачи – 5

В основе дня духовное просветление и обучение новому. Среди главных плюсов дня – альтруизм, мудрость и внимание, а вот главными минусами станут зависть и жадность. Сегодня благотворительность особо приветствуется.

Красота и здоровье: особенно внимательными будьте с печенью и глазами. Полезно сегодня очищать организм от шлаков, а в пищу хорошо добавить сельдерей и морковь.

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