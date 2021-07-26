Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 26 июля

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 26 июля.
- Цифра дня – 20
- Цвет дня – оранжевый, каштановый и шоколадный
- Число удачи – 2
В главных плюсах дня обаяние, уверенность и энергия. При этом минусы дня несут обман, зависть и суету. В основе дня стремление к равновесию и гармонии.
В вопросах красоты и фитнеса будут удачными программы по снижению веса. В отношении здоровья полезна будет чистка организма, приветствуются голодание и детокс-процедуры.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, отметим, что рациональный подход к решению ситуаций спасет все.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.