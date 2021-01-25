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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 25 января

Сегодня, 07:43

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 25 января.

  • Цифра дня - 13.
  • Цвет дня – зеленый и бирюзовый.
  • Число удачи – 4.

В основе дня – рационализм и внимательность. Среди главных плюсов дня – гибкость и терпение. Минусы дня – клевета и пустые иллюзии.

Стоит тщательно пересмотреть все решения о бизнесе и инвестициях.

Красота и здоровье: полезно голодание и легкие диеты. Благоприятны банные и спа-процедуры. Полезно также очищение организма от шлаков и токсинов.

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Источник: Сегодня
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