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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 25 ноября

Сегодня, 07:36

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 25 ноября.

  • Цифра дня – 13
  • Цвет дня – зеленый
  • Число удачи – 4

В основе сегодняшнего дня лежит честность с самим собой. Среди главных плюсов дня – самоконтроль, дипломатия и коммуникабельность, а вот главными минусами станет ложь и мошенничество. В бизнесе старайтесь анализировать информацию и проявлять активность в работе.

Красота и здоровье: обратите внимание на горло и бронхи. Полезен также будет уход за руками.

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Источник: Сегодня
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