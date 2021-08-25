Life
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Голливуд по-украински

С чем носить вышиванку

Пирог с персиками

На море осенью

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 25 августа

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
25 августа, 07:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 25 августа
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 25 августа / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 22 августа.

  • Цифра дня – 20
  • Цвет дня – оранжевый
  • Число удачи – 2
Реклама

В главных плюсах дня храбрость, активность и энергия. При этом минусы дня несут страсти и полигамность. В основе дня самодисциплина и обаяние.

Реклама

В вопросах красоты и фитнеса йога, медитации и релаксация. В отношении здоровья берегите глаза, зубы и уши.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, тщательно проверяйте документы при торговых операциях.

Читайте также:

Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Регулярно делать чек-ап организма
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как сделать маску для лица в домашних условиях
Хакнуть
Сольник звезды
ONUKA
27 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
С Днем Независимости, Украина!
Тина Кароль поздравила страну анонсами концертов
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
23 - 29 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять