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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 сентября

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
24 сентября, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: Pexels

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 24 сентября.

  • Цифра дня – 20
  • Цвет дня – коричневый
  • Число Удачи – 2

В главных плюсах дня – честность и стойкость. При этом минусы дня несут аферы, плагиат и конфликты.

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В основе дня – избегать разрушительных действий и стремиться к созиданию. В вопросах красоты и фитнеса – смена стиля и образа. В отношении здоровья полезно голодание и лёгкая еда для желудка.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, самонадеянность может помешать. Посвятите время анализу и разбору документов. Также конец недели несет нам эмоциональный подъем.

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К выходным многие люди почувствуют себя спокойно, надежно, уверенно и умиротворенно. На этой волне можно решить массу вопросов, а можно и перессориться со всем коллективом – выбирать вам. Подробнее о том, что ждет нас в конце недели, можно узнать в гороскопе для всех знаков зодиака.

Не стоит забывать, что осень – пора простуд, поэтому уделите своему здоровью больше времени; важно укрепить иммунитет, особенно детям. Поэтому узнайте, как повысить иммунитет у детей - об этом мы писали ранее.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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