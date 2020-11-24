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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 ноября

Сегодня, 07:09

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 24 ноября.

  • Цифра дня – 12
  • Цвет дня – золотой, шафранный, янтарный и лимонный
  • Число удачи – 3

В основе сегодняшнего дня лежит укрепление родовых связей. Среди главных плюсов – интуиция и сны, а вот главными минусами станут вспыльчивость, обидчивость и предвзятость. Вопросы денежных и долговых обязательств лучше перенести либо решать их с особой тщательностью и вниманием.

Красота и здоровье: сегодня уязвимы конечности и суставы. Полезно будет заняться йогой, медитациями и сделать массаж.

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астрология нумерология Айсулу Ахимова
Источник: Сегодня
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