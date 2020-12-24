Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 декабря
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 24 декабря.
- Цифра дня – 13
- Цвет дня – зеленый, малахитовый и изумрудный
- Число удачи – 4
В основе дня – самоконтроль, созидание и смелость. В главных плюсах дня – целеустремленность, энергетика и глубина чувств. При этом минусы дня несут напористость, авантюры и агрессию.
Заключайте договора, подписывайте документы и вступайте в новые должности. Хороший день для покупок в дом и приобретения техники.
Красота и здоровье: уязвима печень и ЖКТ. Полезна растяжка, массаж и танцы.
Читайте также:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное