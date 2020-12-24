Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 24 декабря.

Цифра дня – 13

– 13 Цвет дня – зеленый, малахитовый и изумрудный

– зеленый, малахитовый и изумрудный Число удачи – 4

В основе дня – самоконтроль, созидание и смелость. В главных плюсах дня – целеустремленность, энергетика и глубина чувств. При этом минусы дня несут напористость, авантюры и агрессию.

Заключайте договора, подписывайте документы и вступайте в новые должности. Хороший день для покупок в дом и приобретения техники.

Красота и здоровье: уязвима печень и ЖКТ. Полезна растяжка, массаж и танцы.

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