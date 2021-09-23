Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Покушение на Сергея Шефира ❌ Отставка Разумкова 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Модный маникюр

Платья Лондона

Лучшие десерты

Сумка Кароль

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 сентября

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
23 сентября, 07:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 23 сентября
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 23 сентября / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 23 сентября.

  • Цифра дня – 19
  • Цвет дня – красный
  • Число удачи – 1

В главных плюсах дня – сила воли и харизматичность. При этом минусы дня несут тщеславие и категоричность. В основе дня – самодисциплина и правильно расставленные приоритеты.

Реклама

В вопросах красоты и фитнеса – процедуры эпиляции и удаление пигментных пятен и родинок. В отношении здоровья уязвимы щитовидная железа и горло.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, хороший день для презентации, коллективных обсуждений и налаживания контактов.

Реклама

Также читайте:

Также вторая половина сентября щедра на магнитные бури: но если заранее знать прогноз магнитных бурь, то метеозависимые люди смогут обезопасить себя от негативного воздействия Солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что Солнце непостоянно, и прогноз магнитных бурь может меняться.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
MUST HAVE
Beauty-покупки сентября
Купить
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Выбрать профессионального косметолога
Как это лучше сделать?
Лайфхак дня
Как подготовиться к путешествию на машине
Хакнуть
Николь Кидман для американского Harper’s Bazaar
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как мы попали в место, где снимали сцены из "Гарри Поттера"
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Чек-лист сентября
10 вещей, которые нужно успеть сделать
Хочу узнать!
ТОР-5 фавориток редакции за звание
Miss Ukraine-2021
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять