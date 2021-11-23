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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 ноября

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
23 ноября, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 23 ноября.

  • Цифра дня – 12
  • Цвет дня – желтый и золото
  • Число удачи – 3

В главных плюсах дня – чуткость и внимание. При этом минусы дня несут самообман, страхи и сомнения. В основе дня – хорошо провести генеральную уборку своего пространства. В вопросах красоты и фитнеса – программы на снижение веса.

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В отношении здоровья – очищение кишечника. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, тщательно перепроверьте все документы и по возможности наведите порядок на рабочем столе и в бумагах.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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