Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 22 июля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 22 июля / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 22 июля.

Цифра дня – 16

– 16 Цвет дня – фиолетовый, баклажановый и лиловый.

– фиолетовый, баклажановый и лиловый. Число удачи – 7

В главных плюсах дня – любовь к ближнему и чуткость. При этом минусы дня несут пустые иллюзии и перепады настроения. В основе дня – взаимопонимание и альтруизм.

В вопросах красоты и фитнеса полезен будет уход за руками, маникюр. Также хорошо начинать диеты и детокс процедуры. В отношении здоровья уязвима печень, голова и глаза. В пищу стоит добавить морковь и шпинат.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, покупки техники и вопросы недвижимости будут сейчас удачными.

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