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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 22 декабря

Сегодня, 07:39

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 22 декабря.

  • Цифра дня -11
  • Цвет дня – оранжевый, мандариновый и тыквенный.
  • Число удачи – 2

В основе дня – сосредоточенность, терпимость и внутреннее стремление к спокойствию. В главных плюсах дня – энергия, обаяние, скорость, при этом минусы дня несут разрушение, травмы, агрессия и обман.

Все спорные вопросы в бизнесе, судебные тяжбы и подписание документов лучше перенести.

Красота и здоровье: уязвимы почки и суставы. Сейчас полезно очищение организма, детокс-процедуры и зеленые чаи.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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