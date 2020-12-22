Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 22 декабря
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 22 декабря.
- Цифра дня -11
- Цвет дня – оранжевый, мандариновый и тыквенный.
- Число удачи – 2
В основе дня – сосредоточенность, терпимость и внутреннее стремление к спокойствию. В главных плюсах дня – энергия, обаяние, скорость, при этом минусы дня несут разрушение, травмы, агрессия и обман.
Все спорные вопросы в бизнесе, судебные тяжбы и подписание документов лучше перенести.
Красота и здоровье: уязвимы почки и суставы. Сейчас полезно очищение организма, детокс-процедуры и зеленые чаи.
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