Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 21 сентября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 21 сентября / Фото: Pexels

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 21 сентября.

цифра дня – 17

– 17 цвет дня – зелёный

– зелёный число удачи – 8

В главных плюсах дня исполнение желаний и успех в делах. При этом минусы дня несут жадность и хандру. В основе дня обращайте внимание на знаки судьбы, и слушайте внутренний голос. В вопросах красоты и фитнеса – детокс и диеты.

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В отношении здоровья уязвимы зубы и уши. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, помните: если хотели что-то изменить в своей жизни, то можно сейчас, главное чтобы эти перемены не были деструктивны.

Также мы узнали, что завтра состоится первое осеннее полнолуние. В этот период люди могут принимать нерациональные решения, бывают доверчивы и наивны, более склонны к мистике и необдуманным поступкам. А еще полнолуние – не лучшее время для начала новых дел и проектов, потому что ожидаемого вами результата не произойдет, не расходуйте силы попусту.

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Ранее мы также писали, как важно укрепить здоровье детей перед грядущими холодами: советами поделился доктор Комаровский.