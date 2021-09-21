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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 21 сентября

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
21 сентября, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 21 сентября
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 21 сентября / Фото: Pexels

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 21 сентября.

  • цифра дня – 17
  • цвет дня – зелёный
  • число удачи – 8

В главных плюсах дня исполнение желаний и успех в делах. При этом минусы дня несут жадность и хандру. В основе дня обращайте внимание на знаки судьбы, и слушайте внутренний голос. В вопросах красоты и фитнеса – детокс и диеты.

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В отношении здоровья уязвимы зубы и уши. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, помните: если хотели что-то изменить в своей жизни, то можно сейчас, главное чтобы эти перемены не были деструктивны.

Также мы узнали, что завтра состоится первое осеннее полнолуние. В этот период люди могут принимать нерациональные решения, бывают доверчивы и наивны, более склонны к мистике и необдуманным поступкам. А еще полнолуние – не лучшее время для начала новых дел и проектов, потому что ожидаемого вами результата не произойдет, не расходуйте силы попусту.

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Ранее мы также писали, как важно укрепить здоровье детей перед грядущими холодами: советами поделился доктор Комаровский.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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