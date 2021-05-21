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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 21 мая

Сегодня, 07:30

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова
Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 21 мая.

  • Цифра дня – 13
  • Цвет дня – зеленый, малахитовый и хаки
  • Число удачи – 4

В главных плюсах дня – дипломатия, гибкость и терпение. При этом минусы дня несут клевету, обман и мошенничество. В основе дня – сочетание интуиции и разума.

Красота и здоровье: полезно делать маникюр, педикюр и уход за кожей рук. В отношении здоровья мочеполовая система и почки буду уязвимыми. В пищу полезно добавить больше сельдерея, шпината и болгарского перца.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, хороший день для повышения квалификации и самосовершенствования. Также благополучно решатся вопросы по приобретению недвижимости.

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нумеролог Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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