Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 21 мая
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 21 мая.
- Цифра дня – 13
- Цвет дня – зеленый, малахитовый и хаки
- Число удачи – 4
В главных плюсах дня – дипломатия, гибкость и терпение. При этом минусы дня несут клевету, обман и мошенничество. В основе дня – сочетание интуиции и разума.
Красота и здоровье: полезно делать маникюр, педикюр и уход за кожей рук. В отношении здоровья мочеполовая система и почки буду уязвимыми. В пищу полезно добавить больше сельдерея, шпината и болгарского перца.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, хороший день для повышения квалификации и самосовершенствования. Также благополучно решатся вопросы по приобретению недвижимости.
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