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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 21 июля

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
21 июля, 08:02
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 21 июля
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 21 июля / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 21 июля.

  • Цифра дня – 15
  • Цвет дня – синий, джинсовый
  • Число удачи – 6

В главных плюсах дня – сила, энергия и обаяние. При этом минусы дня несут сплетни, токсичное общение и скандалы. В основе дня – честность в своих принципах.

В вопросах красоты и фитнеса будет полезна дыхательная гимнастика и йога. В отношении здоровья уязвим ЖКТ и сердце. Ограничьте потребление алкоголя и энергетических напитков.

В тренде

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, хороший день для заключения контрактов и вступления в новую должность.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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