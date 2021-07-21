Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 21 июля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 21 июля / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 21 июля.

Цифра дня – 15

– 15 Цвет дня – синий, джинсовый

– синий, джинсовый Число удачи – 6

В главных плюсах дня – сила, энергия и обаяние. При этом минусы дня несут сплетни, токсичное общение и скандалы. В основе дня – честность в своих принципах.

В вопросах красоты и фитнеса будет полезна дыхательная гимнастика и йога. В отношении здоровья уязвим ЖКТ и сердце. Ограничьте потребление алкоголя и энергетических напитков.

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Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, хороший день для заключения контрактов и вступления в новую должность.

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