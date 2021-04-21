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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 21 апреля

Сегодня, 07:33

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 21 апреля.

  • Цифра дня – 12
  • Цвет дня – желтый, кукурузный и лимонный
  • Число удачи – 3

В основе дня – самоконтроль, эмоциональная наполненность. В главных плюсах дня – интуиция, знаки судьбы. При этом минусы дня несут непредсказуемость и напористость.

Красота и здоровье: показан уход за волосами, также маникюр и педикюр. Уязвимы будут сердце и сосуды.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, важные встречи проведите до трех часов дня, также заключайте контракты.

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Источник: Сегодня
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