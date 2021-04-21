Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 21 апреля
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 21 апреля.
- Цифра дня – 12
- Цвет дня – желтый, кукурузный и лимонный
- Число удачи – 3
В основе дня – самоконтроль, эмоциональная наполненность. В главных плюсах дня – интуиция, знаки судьбы. При этом минусы дня несут непредсказуемость и напористость.
Красота и здоровье: показан уход за волосами, также маникюр и педикюр. Уязвимы будут сердце и сосуды.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, важные встречи проведите до трех часов дня, также заключайте контракты.
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В апреле не только 1-е число веселое – есть много и других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получится их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент из нашего календаря подарков на апрель и ловите взамен благодарности, поцелуи и объятия.
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