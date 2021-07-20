Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 июля

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 20 июля.
- Цифра дня – 14
- Цвет дня – голубой и дымчатый
- Число удачи – 5
В главных плюсах дня – мудрость, знания и внутренний голос. При этом минусы дня несут гнев, искушения и иллюзии. В основе дня – активность в работе и делах.
В вопросах красоты и фитнеса хороший период для ухода за полостью рта и зубами. В отношении здоровья берегите глаза. А в пищу полезно добавить ягоды: клубнику и чернику.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, не стоит затевать ничего разрушительного, отложите судебные тяжбы, бракоразводные дела, а также пересаживание деревьев и растений.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.