Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 июля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 20 июля / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 20 июля.

Цифра дня – 14

– 14 Цвет дня – голубой и дымчатый

– голубой и дымчатый Число удачи – 5

В главных плюсах дня – мудрость, знания и внутренний голос. При этом минусы дня несут гнев, искушения и иллюзии. В основе дня – активность в работе и делах.

В вопросах красоты и фитнеса хороший период для ухода за полостью рта и зубами. В отношении здоровья берегите глаза. А в пищу полезно добавить ягоды: клубнику и чернику.

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Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, не стоит затевать ничего разрушительного, отложите судебные тяжбы, бракоразводные дела, а также пересаживание деревьев и растений.

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