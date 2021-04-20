Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 апреля
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 20 апреля.
- Цифра дня - 11
- Цвет дня – оранжевый, горчичный и шоколадный
- Число удачи – 2
В основе дня – закладка фундамента и реализация намеченных целей. В главных плюсах дня – энергия, активность и сила. При этом минусы дня несут ссоры, конфликты и деструктивные действия.
Красота и здоровье: полезны занятия спортом и танцами, а также диеты и снижение веса. Уязвима кровеносная система, день также травмоопасный.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, отложите импульсивные решения, посветите время общению с наставниками и укреплению финансовых корней.
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В апреле не только 1-е число веселое – есть много и других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получится их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент из нашего календаря подарков на апрель и ловите взамен благодарности, поцелуи и объятия.
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