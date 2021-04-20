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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 апреля

Сегодня, 07:42

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 20 апреля.

  • Цифра дня - 11
  • Цвет дня – оранжевый, горчичный и шоколадный
  • Число удачи – 2

В основе дня – закладка фундамента и реализация намеченных целей. В главных плюсах дня – энергия, активность и сила. При этом минусы дня несут ссоры, конфликты и деструктивные действия.

Красота и здоровье: полезны занятия спортом и танцами, а также диеты и снижение веса. Уязвима кровеносная система, день также травмоопасный.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, отложите импульсивные решения, посветите время общению с наставниками и укреплению финансовых корней.

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Источник: Сегодня
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