Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 апреля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 20 апреля.

Цифра дня - 11

- 11 Цвет дня – оранжевый, горчичный и шоколадный

– оранжевый, горчичный и шоколадный Число удачи – 2

В основе дня – закладка фундамента и реализация намеченных целей. В главных плюсах дня – энергия, активность и сила. При этом минусы дня несут ссоры, конфликты и деструктивные действия.

Красота и здоровье: полезны занятия спортом и танцами, а также диеты и снижение веса. Уязвима кровеносная система, день также травмоопасный.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, отложите импульсивные решения, посветите время общению с наставниками и укреплению финансовых корней.

Читайте также:

В апреле не только 1-е число веселое – есть много и других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получится их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент из нашего календаря подарков на апрель и ловите взамен благодарности, поцелуи и объятия.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться