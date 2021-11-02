Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 2 ноября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Прогноз нумеролога на 2 ноября 2021 года / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 2 ноября

Цифра дня – 9

Цвет дня – белый

Число удачи – 9

В главных плюсах дня – анализ в работе, новые знания и внутренний рост. При этом минусы дня несут жесткость, беспринципные действия. В основе дня – спокойной отношение ко всему происходящему. В вопросах красоты и фитнеса медитации, молитва и единение с природой. Также можно состричь кончики волос, если чувствуете усталость.

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В отношении здоровья почки и зубы уязвимы. Избегайте переохлаждения и сквозняков. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций – благотворительность приветствуются. Вопросы кредитов лучше отложить.

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