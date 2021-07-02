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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 2 июля

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
2 июля, 07:18
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 2 июля
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 2 июля / Фото: Pexels

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 2 июля.

  • Цифра дня – 14
  • Цвет дня – голубой, морской волны и аквамариновый
  • Число удачи – 5

В главных плюсах дня – внимание, мудрость и милосердие. При этом минусы дня несут двойные послания и неискренность. В основе дня – гармония духовного и материального.

В вопросах красоты и фитнеса приветствуются процедуры по уходу за лицом, очищение и увлажнение. В отношении здоровья уязвима мочеполовая система и глаза.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, хороший день для благотворительности, интеллектуальной работы и самообразования.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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