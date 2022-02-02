Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 2 февраля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Прогноз нумеролога Айсулу Ахимовой на 2 февраля / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 2 февраля.

Число дня – 10

Цвета дня – красный, рубиновый и гранатовый

Число удачи – 1

В главных плюсах дня – энергия, сила желаний. При этом минусы дня несут агрессию, клевету и перепады настроения. В основе дня – правильно сформированные мысли и слова.

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Направьте энергию этих двоек в дне на созидание. В вопросах красоты и фитнеса – эпиляция и уход за руками. В отношении здоровья – берегите горло, бронхи.

Полезна дыхательная гимнастика и танцы. Завершая прогноз темой бизнеса: все инвестиции в самообразование и книги окупятся сполна.

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В гороскопе на февраль указано, что месяц будет нервным, в делах много неопределенности. Но нескольким знакам повезет больше других – узнайте, каким.

Кроме этого, читайте лунный гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля.