Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 19 февраля

Сегодня, 07:04

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 19 февраля.

  • Цифра дня – 17
  • Цвет дня – зеленый
  • Число удачи – 8

В основе дня позитивные установки и созидание. Среди главных плюсов дня мечты, информативные сны. При этом минусы дня несут пустые иллюзии и обманные предложения.

Не стоит сегодня начинать и планировать дела.

Красота и здоровье: полезны растяжка, йога и массаж. Но будут уязвимы печень и зрение.

Читайте также:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога
нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Как зимуют уникальные животные Чернобыля — фоторепортаж
Как зимуют уникальные животные Чернобыля — фоторепортаж
Вчені - про тварину, яка може захистити людей від хвороби Лайма
Вчені - про тварину, яка може захистити людей від хвороби Лайма

Популярные статьи

Вчера, 16:26Вкусно

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Вчера, 13:04Звездно

"Так больно": Брыльска, Ахеджакова и другие звезды о смерти Андрея Мягкова

Вчера, 12:16Вкусно

Классический рецепт яблочного штруделя с изюмом и корицей

Вчера, 09:36Звездно

Умер Андрей Мягков из "Иронии судьбы, или С легким паром"

Вчера, 05:24Психо

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Близнецы страдают от влияния ретроградного Меркурия, а Львам нужен контроль

17 февраляЗвездно

Самые крепкие пары шоу-бизнеса

17 февраляВкусно

Как запечь сочное мясо – сделайте это в рукаве

17 февраляВкусно

Как приготовить соус бешамель: 3 вкусных рецепта

17 февраляЗвездно

В Сети раскритиковали новый имидж Регины Тодоренко: "Старит этот образ"

17 февраляEvents

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

17 февраляЗвездно

Олег Винник о нищете в своей жизни: "Перед зарплатой покупал себе банан"

17 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Скорпион будет всемогущим, а Стрелец будет сражать харизмой

16 февраляЗвездно

Наталью Могилевскую заметили на свидании с миллионером (фото)

16 февраляВкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

16 февраляЗвездно

Тина Кароль призналась, когда последний раз делала тест на беременность

16 февраляАктуально

Избавляемся от желтизны: как освежить блонд к весне

Новости партнеров

Как правильно варить кофе в турке
Как правильно варить кофе в турке
Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
По мотивам королевского гамбита: Самая стильная прическа 2021
По мотивам королевского гамбита: Самая стильная прическа 2021
Ленивые голубцы с рисом капустой и фаршем в кастрюле
Ленивые голубцы с рисом капустой и фаршем в кастрюле
Торт Наполеон из готового слоеного теста: рецепт с фото
Торт Наполеон из готового слоеного теста: рецепт с фото
Воздушные оладьи на кефире рецепт с фото пошагово
Воздушные оладьи на кефире рецепт с фото пошагово
Фанаты “Бриджертонов” заметили историческую ошибку в эпизоде
Фанаты “Бриджертонов” заметили историческую ошибку в эпизоде
4 вида физической боли, провоцируемые затяжным стрессом
4 вида физической боли, провоцируемые затяжным стрессом

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять