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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 января

Сегодня, 07:45

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 18 января.

  • Цифра дня – 15
  • Цвет дня – синий и джинсовый
  • Число удачи – 6

Сегодня важно отслеживать свои слова и мысли. Среди основных плюсов дня созидание, милосердие и трудолюбие. При этом минусы дня несут клевету и хитрость.

В этот день приветствуется работа в уединении и выверенные действия.

Красота и здоровье: хорошо состричь кончики волос – это избавит от негатива и хандры. А также принять вечером перед сном ванну с солью. Но будут уязвимы сердце, сосуды.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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