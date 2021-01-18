Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 января
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 18 января.
- Цифра дня – 15
- Цвет дня – синий и джинсовый
- Число удачи – 6
Сегодня важно отслеживать свои слова и мысли. Среди основных плюсов дня созидание, милосердие и трудолюбие. При этом минусы дня несут клевету и хитрость.
В этот день приветствуется работа в уединении и выверенные действия.
Красота и здоровье: хорошо состричь кончики волос – это избавит от негатива и хандры. А также принять вечером перед сном ванну с солью. Но будут уязвимы сердце, сосуды.
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