Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 октября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 18 октября.

Цифра дня – 15

Цвет дня – синий

Число удачи – 6

В главных плюсах дня трудолюбие и устойчивость, при этом минусы дня несут азарт и искушения. В основе дня милосердие и целеустремленность.

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В вопросах красоты и фитнеса стрижки и окрашивание волос. В отношении здоровья очищение организма от от шлаков. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, приветствуются благотворительность. Покупки не крупные и для дома, в частности на кухню.

Также сегодня полезно постараться отстраниться от чужих проблем и заняться вопросами, которые касаются непосредственно вас. Узнать, что ждет завтра, 18 октября, каждого из знаков зодиака, можно в нашем гороскопе.

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Также раньше мы писали, как начнется и пройдет следующая неделя, сложно будет без эмоций решать какие-то дела, а вспыльчивость часто будет помехой диалогу. Читайте гороскоп на неделю 18-24 октября: все знаки зодиака

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