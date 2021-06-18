Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 июня

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 18 июня Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 18 июня.

Цифра дня – 20

– 20 Цвет дня – оранжевый

– оранжевый Число удачи – 2

В главных плюсах дня обаяние, сила и активность. При этом минусы дня несут саморазрушение, аферы и эмоциональные перепады. В основе дня терпение и аккуратность к деталям.

Красота и здоровье: целенаправленно расходуйте силы и избегайте травм. Также избегайте переедания, хорошо добавить в рацион больше зеленых и оранжевых овощей.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, важно уделить должное внимание оформлению денежных документов и операций.

Читайте также:

Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться