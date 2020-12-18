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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 декабря

Сегодня, 07:57

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 18 декабря.

  • Цифра дня – 16
  • Цвет дня – фиолетовый и сиреневый
  • Число удачи – 7

В основе дня – глобальные перемены и внутренняя трансформация. В главных плюсах дня – обаяние и позитивная энергия. При этом минусы дня несут вспыльчивость и перепады настроения.

Сегодня будут полезны реконструкции и открытия новых горизонтов. Также удачно проводить ремонтные работы.

Красота и здоровье: берегите голову. Также будут полезны упражнения на растяжку мышц.

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Источник: Сегодня
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