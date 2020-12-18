Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 декабря
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 18 декабря.
- Цифра дня – 16
- Цвет дня – фиолетовый и сиреневый
- Число удачи – 7
В основе дня – глобальные перемены и внутренняя трансформация. В главных плюсах дня – обаяние и позитивная энергия. При этом минусы дня несут вспыльчивость и перепады настроения.
Сегодня будут полезны реконструкции и открытия новых горизонтов. Также удачно проводить ремонтные работы.
Красота и здоровье: берегите голову. Также будут полезны упражнения на растяжку мышц.
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