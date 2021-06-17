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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 17 июня

Сегодня, 07:14

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 17 июня
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 17 июня
Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 17 июня.

  • Цифра дня – 19
  • Цвет дня – красный
  • Число удачи – 1

В главных плюсах дня – харизма, лидерство и упорство. При этом минусы дня несут упрямство и категоричность. В основе дня – правильно расставленные приоритеты и задачи.

Красота и здоровье: хороший день для ухода за волосами. Уязвимы печень и почки.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, покупки техники для дома и мебели благоприятны.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

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Источник: Сегодня
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