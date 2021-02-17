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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 17 февраля

Сегодня, 06:43

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 17 февраля.

  • Цифра дня – 15
  • Цвет дня – синий
  • Число удачи – 6

В основе дня лежит умение слышать и слушать, правильно интерпретировать полученную информацию. Среди главных плюсов дня – выносливость, общительность и трудолюбие. При этом минусы дня несут меркантильность, пустые беседы и обман.

В рабочих делах анализ свершенных событий поможет вынести уроки на будущие дела.

Красота и здоровье: хороший день для стрижки и окрашивания, также полезны маски для волос. Будьте внимательнее к сосудам, сердцу и легким.

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Источник: Сегодня
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