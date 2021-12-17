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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 17 декабря

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
17 декабря, 14:14
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 17 декабря.

  • Цифра дня – 16
  • Цвет дня – фиолетовый
  • Число удачи – 7

В главных плюсах дня – настойчивость и энергия креатива. При этом минусы дня несут беспечность и порочность. В основе дня – избегайте пассивности и доводите все до конца. В вопросах красоты и фитнеса – стрижки и окрашивание волос.

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В отношении здоровья – очищение организма от шлаков. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, не сбавляйте темп и двигайтесь к цели. В эти дни хорошо нарядить ёлку.

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Марина Григоренко
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