Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 17 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 17 декабря.

Цифра дня – 15

– 15 Цвет дня – синий, сапфировый и джинсовый.

– синий, сапфировый и джинсовый. Число удачи – 6

В основе дня лежит стабильность и уравновешенность. В главных плюсах дня – рационализм и сила воли. При этом минусы дня несут диктат и требовательность. Хороший день для аналитической деятельности и обработки информации.

Красоты и здоровье: хорошо проводить голодание или легкие диеты. Берегите печень и сосуды, следите за давлением.

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