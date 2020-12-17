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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 17 декабря

Сегодня, 07:49

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 17 декабря.

  • Цифра дня – 15
  • Цвет дня – синий, сапфировый и джинсовый.
  • Число удачи – 6

В основе дня лежит стабильность и уравновешенность. В главных плюсах дня – рационализм и сила воли. При этом минусы дня несут диктат и требовательность. Хороший день для аналитической деятельности и обработки информации.

Красоты и здоровье: хорошо проводить голодание или легкие диеты. Берегите печень и сосуды, следите за давлением.

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    Источник: Сегодня
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