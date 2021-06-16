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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 16 июня

Сегодня, 07:49

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 16 июня
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 16 июня
Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 16 июня.

  • Цифра дня – 18
  • Цвет дня – белый
  • Число удачи – 9

В главных плюсах дня – карьерный рост и рационализм. При этом минусы дня несут мелочность, ложь и клевету. В основе дня – важно отслеживать все сказанное вслух.

Красота и здоровье: полезны занятия спортом, особенно упражнения на развитие дыхательной системы. Уязвимы бронхи и легкие.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, избегайте пустых бесед, продуктивна будет работа в уединении.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

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Источник: Сегодня
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