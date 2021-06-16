Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 16 июня

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 16 июня Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 16 июня.

Цифра дня – 18

– 18 Цвет дня – белый

– белый Число удачи – 9

В главных плюсах дня – карьерный рост и рационализм. При этом минусы дня несут мелочность, ложь и клевету. В основе дня – важно отслеживать все сказанное вслух.

Красота и здоровье: полезны занятия спортом, особенно упражнения на развитие дыхательной системы. Уязвимы бронхи и легкие.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, избегайте пустых бесед, продуктивна будет работа в уединении.

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