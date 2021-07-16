Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Тренд из прошлого

Канны-2021

Заморозка малины

Лайфхаки для трипа

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 16 июля

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
16 июля, 07:59
Копировать ссылку
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 16 июля
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 16 июля / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 16 июля.

  • Цифра дня – 19
  • Цвет дня – красный, гранатовый
  • Число удачи – 1

В главных плюсах дня – харизма, сила убеждения. При этом минусы дня несут тщеславие и самоуверенность. В основе дня – творчество и глубина понимания.

В вопросах красоты и фитнеса будет полезен уход за лицом и волосами. В отношении здоровья уязвимы молочная и эндокринная железы. Для этого добавьте в пищу зелень, орехи, все виды капусты.

В тренде

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, будут удачными переговоры, презентации, собеседования и проведения конференций.

Читайте также:

Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Сольник звезды
Тина Кароль
16 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Лайфхак дня
Как правильно загадывать желание
Хакнуть
Канны набирают обороты
6 - 17 июля

Тильда Суинтон с 23-летней дочерью на красной дорожке

Смотреть
Цитата дня

Он называл себя чуть ли не величайшим продюсером, заявлял, что "сделал" Пугачеву как певицу и благодаря ему она стала звездой. Ерунда! Ее никто не мог "сделать", кроме нее самой, потому что Алла — сильная, самодостаточная личность. Это Стефанович всю жизнь использовал ее имя.

Андрей Разин продюсер
Признание известного продюсера о покойном муже Пугачевой
Шэрон Стоун в платье-букете в Каннах
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
11 - 17 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Пользоваться зубною нитью
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Куда поехать
Где отдохнуть в Украине, как за границей
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять