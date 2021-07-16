Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 16 июля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 16 июля / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 16 июля.

Цифра дня – 19

– 19 Цвет дня – красный, гранатовый

– красный, гранатовый Число удачи – 1

В главных плюсах дня – харизма, сила убеждения. При этом минусы дня несут тщеславие и самоуверенность. В основе дня – творчество и глубина понимания.

В вопросах красоты и фитнеса будет полезен уход за лицом и волосами. В отношении здоровья уязвимы молочная и эндокринная железы. Для этого добавьте в пищу зелень, орехи, все виды капусты.

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Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, будут удачными переговоры, презентации, собеседования и проведения конференций.

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