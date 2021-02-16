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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 16 февраля

Сегодня, 07:32

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 16 февраля.

  • Цифра дня – 14
  • Цвет дня – голубой
  • Число удачи – 5

Сегодня лучше избегать в общении отрицательных фраз и деструктивных действий. Среди главных плюсов дня – мудрость и интуиция. При этом минусы дня несут обман и саморазрушение.

Это также хороший день для активных действий и работы.

Красота и здоровье: полезны обертывания, которые легко можно сделать в домашних условиях. Используйте то, что есть под рукой: сгодится и мед, и соль, и кофе. Берегите зубы и голову.

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    Источник: Сегодня
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