Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 16 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 16 декабря.

Цифра дня – 15

Цвет дня – синий

Число удачи – 6

В главных плюсах дня – трудолюбие и логическое мышление. При этом минусы дня несут эгоизм и азартные игры. В основе дня – творчество и развитие. В вопросах красоты и фитнеса – уход за ногтями.

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В отношении здоровья – сосуды и печень. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, переход на новый уровень развития и внесение корректив в работе. Также покупки техники и мебели.

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