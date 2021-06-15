Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 июня
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 15 июня.
- Цифра дня – 17
- Цвет дня – зеленый и бирюза
- Число удачи – 8
В главных плюсах дня – амбициозность и целеустремленность. При этом минусы дня несут переоценку возможностей и самообман. В основе дня – компетентность и усовершенствование своих навыков.
Красота и здоровье: особо приветствуются спорт и йога. Хорошо включить в рацион питания больше растительных белков.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, беритесь только за то, в чем вы действительно хорошо разбираетесь.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
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