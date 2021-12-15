Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 15 декабря.

Цифра дня – 14

Цвет дня – голубой

Число удачи – 5

В главных плюсах дня – мудрость и терпение. При этом минусы дня несут зависть и обиды. В основе дня – благодарность и альтруизм. В вопросах красоты и фитнеса хорошо сделать стрижку.

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В отношении здоровья – глаза и горло. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, покупки техники и гаджеты.

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