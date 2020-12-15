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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 декабря

Сегодня, 07:18

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 15 декабря.

  • Цифра дня - 13
  • Цвет дня – зеленый и нефритовый.
  • Число удачи – 4

В основе дня – уравновешенность, благородство и терпимость. В главных плюсах дня лежат смелость, решительность и характер. При этом минусы дня несут гнев и агрессию. Сегодня хорошо пройдут операции по приобретению авто.

Красота и здоровье: уязвимы голова и зубы. Уделите время уходу за волосами, также приветствуются стрижки и окрашивание. А что касается еды, то в этот день лучше уменьшить потребление мяса.

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Источник: Сегодня
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