Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 15 декабря.

Цифра дня - 13

- 13 Цвет дня – зеленый и нефритовый.

– зеленый и нефритовый. Число удачи – 4

В основе дня – уравновешенность, благородство и терпимость. В главных плюсах дня лежат смелость, решительность и характер. При этом минусы дня несут гнев и агрессию. Сегодня хорошо пройдут операции по приобретению авто.

Красота и здоровье: уязвимы голова и зубы. Уделите время уходу за волосами, также приветствуются стрижки и окрашивание. А что касается еды, то в этот день лучше уменьшить потребление мяса.

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