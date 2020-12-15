Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 декабря
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 15 декабря.
- Цифра дня - 13
- Цвет дня – зеленый и нефритовый.
- Число удачи – 4
В основе дня – уравновешенность, благородство и терпимость. В главных плюсах дня лежат смелость, решительность и характер. При этом минусы дня несут гнев и агрессию. Сегодня хорошо пройдут операции по приобретению авто.
Красота и здоровье: уязвимы голова и зубы. Уделите время уходу за волосами, также приветствуются стрижки и окрашивание. А что касается еды, то в этот день лучше уменьшить потребление мяса.
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