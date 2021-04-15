Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 апреля
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 15 апреля.
- Цифра дня – 15.
- Цвет дня – синий, индиго и кобальтовый.
- Число удачи – 6.
В основе дня – наведение порядка и внутренние изменения. В главных плюсах дня – деловая хватка и самостоятельность. Минусы дня несут фанатичные идеи и алчность.
Красота и здоровье: благоприятны стрижка и уход за волосами, а также маникюр и педикюр. Уязвимы желудок и кишечник.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестирования, отметим: хорошо проводить трансформационную работу внутри коллектива, проходить обучение и повышение квалификации.
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В апреле не только 1-е число веселое – есть много и других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получится их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент из нашего календаря подарков на апрель и ловите взамен благодарности, поцелуи и объятия.
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