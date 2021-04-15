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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 апреля

Сегодня, 09:56

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 15 апреля.

  • Цифра дня – 15.
  • Цвет дня – синий, индиго и кобальтовый.
  • Число удачи – 6.

В основе дня – наведение порядка и внутренние изменения. В главных плюсах дня – деловая хватка и самостоятельность. Минусы дня несут фанатичные идеи и алчность.

Красота и здоровье: благоприятны стрижка и уход за волосами, а также маникюр и педикюр. Уязвимы желудок и кишечник.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестирования, отметим: хорошо проводить трансформационную работу внутри коллектива, проходить обучение и повышение квалификации.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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