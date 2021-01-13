Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 13 января

Сегодня, 07:46

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 13 января.

  • Цифра дня – 10.
  • Цвет дня – красный.
  • Число удачи – 1.

В основе дня – планирование будущих целей и задач. В основных плюсах дня – целеустремленность и лидерские качества. При этом минусы дня – тщеславие и пустая конкуренция.

В вопросах бизнеса и финансов отнеситесь внимательно к подписанию документов.

Красота и здоровье: полезны медитации, дыхательная гимнастика и йога. Уязвимы будут бронхи и горло.

Читайте также:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Переход в новую эру и глобальные перемены во всем мире: нумеролог дала прогноз на 2021 год Скучно не будет: прогнозы на 2021 год от астролога, нумеролога и таролога
нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Нежные и пышные сырники! Получится у всех
Нежные и пышные сырники! Получится у всех
Жена украинского голкипера снялась в бикини и поразила красотой
Жена украинского голкипера снялась в бикини и поразила красотой
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД

Популярные статьи

Вчера, 22:01Events

Гадания на старый Новый год-2021: ТОП-7 способов

Вчера, 19:59Events

Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

Вчера, 18:45Шоу-бизнес

Леся Никитюк продемонстрировала, как ей "убирают" лишние сантиметры на талии

Вчера, 18:33Food

Рецепты "богатой" кутьи на старый Новый год: с коньяком, сливками и маслом

Вчера, 18:24Fun

Популярные посевалки на старый Новый год-2021

Вчера, 14:13Events

Лучшие щедривки для детей на украинском языке на старый Новый год

Вчера, 11:40Food

Тесто для вареников на Старый Новый год: рецепты на молоке, кефире и воде

Вчера, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня 12 января: Овнам нужен спокойный вечер, а Тельцам – план

11 январяFun

Лучшие гадания на старый Новый год: как и когда гадают

11 январяFun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

11 январяFood

Блюда на старый Новый год: ТОП-5 рецептов

11 январяEvents

Старый Новый год: старинные традиции и приметы

11 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 11 января: Дев ждет ошеломляющий успех, а Весы – уборка

10 январяWellness

Маникюр на карантине: как ухаживать за ногтями дома и сберечь нервы (видео)

10 январяТехно

Чем заменить WhatsApp – 5 альтернативных мессенджеров

10 январяСтиль

5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель

Новости партнеров

Картошка с мясом по французски в духовке
Картошка с мясом по французски в духовке
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
«Силиконовая» красотка из UFC представила откровенный календарь
«Силиконовая» красотка из UFC представила откровенный календарь
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Салат Бык на Новый 2021 год с курицей и ананасами
Салат Бык на Новый 2021 год с курицей и ананасами

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять