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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 12 января

Сегодня, 08:05

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 12 января.

  • Цифра дня – 9
  • Цвет дня – белый
  • Число удачи – 9

В основе дня самодисциплина и упорство в работе. В основных плюсах дня логика, решительность и смелость. При этом минусы дня несут агрессию и бескомпромиссные действия.

Но стоит отложить все крупные покупки и дела.

Красота и здоровье: полезны пешие прогулки и занятия в спортзале. Берегите голову и суставы, день травмоопасный.

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Источник: Сегодня
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