Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 12 апреля

Сегодня, 07:02

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 12 апреля.

  • Цифра дня – 12.
  • Цвет дня – желтый, песочный, медовый.
  • Число удачи – 3.

В основе дня – планирование целей на будущее и познание. В главных плюсах дня – внутренняя уверенность и интуиция. Минусы дня несут сомнения и тревоги.

Красота и здоровье: полезны плавание, процедуры обертывания и солевые ванны. Уязвимы нервная система, гланды и зрение.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестирования, заметим: хорошо вступать в новую должность и рассматривать предложения о смене деятельности

Читайте также:

В апреле не только 1-е число веселое – есть много и других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получится их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент из нашего календаря подарков на апрель и ловите взамен благодарности, поцелуи и объятия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп здоровья по фэншуй: в апреле берегите желудок, избегайте ветреных мест и ремонта Кофе по гороскопу: 12 вариантов для каждого знака зодиака
нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

В Украине нашли останки огромного доисторического животного: фото
В Украине нашли останки огромного доисторического животного: фото
Вчені виявили несподівану властивість кави
Вчені виявили несподівану властивість кави
Работа на дому в Харькове. Куда и за сколько можно устроиться
Работа на дому в Харькове. Куда и за сколько можно устроиться
В Украине нашли останки огромного доисторического животного: фото
В Украине нашли останки огромного доисторического животного: фото

Популярные статьи

Вчера, 13:39Звездно

Галкин показал редкое фото Пугачевой с ее дочками

Вчера, 09:00Блог

Как нужно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат и вкус

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 11 апреля для всех знаков зодиака: Рак, в любой непонятной ситуации становись в планку!

10 апреляЗвездно

Как прошел финал гипершоу Маска: все подробности последнего выпуска

10 апреляЗвездно

Назван победитель шоу Маска

10 апреляЗвездно

DZIDZIO рассекретил Дракона на шоу Маска

10 апреляЗвездно

В такое чудовище залезла: на шоу Маска пришла известная певица в костюме Рака

10 апреляЗвездно

На шоу Маска рассекретили Носорога, который влюблен в Олю Полякову

10 апреляЗвездно

Елена Зеленская показала новую стрижку в Турции (фото)

10 апреляВкусно

10 рецептов вкусного завтрака из яиц

10 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 10 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, подключай свою харизму!

9 апреляЗвездно

Холостяк-11: кто неожиданно покинул проект в шестом выпуске

9 апреляЗвездно

Алена Мозговая предложила alyona alyona прочесть Уголовный кодекс Украины из-за голого фото с флагом

9 апреляЗвездно

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

9 апреляЗвездно

Умер супруг Елизаветы II принц Филипп

Новости партнеров

Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Як і чому «обстригали» творчість Лесі Українки в СРСР
Як і чому «обстригали» творчість Лесі Українки в СРСР
Итальянская банковская ассоциация запускает проект цифрового евро
Итальянская банковская ассоциация запускает проект цифрового евро
Як і чому «обстригали» творчість Лесі Українки в СРСР
Як і чому «обстригали» творчість Лесі Українки в СРСР
Как выбрать одежду по знаку зодиака
Как выбрать одежду по знаку зодиака
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять