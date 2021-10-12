Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 11 октября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 12 октября.

Цифра дня – 9,

Цвет дня – белый,

Число удачи – 9.

В главных плюсах дня логика, и усидчивость и внимание, при этом минусы дня несут категоричность, поверхностные выводы и замечания. В основе дня контроль речи и чуткость.

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В вопросах красоты и фитнеса уход за полостью рта, и укрепление ногтей. В отношении здоровья почки и крестец позвоночника. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, работа в уединении будет результативной.

Также будьте внимательны, согласно лунному календарю, наиболее опасными, безрассудными, негативными и провокационными днями недели будут сегодня, вторник, а также четверг. Так, 12 октября, вторник – 7-й лунный день. Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – новолуние.

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Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки. Подробнее прогноз на всю неделю можно узнать в лунном календаре.

Также напомним, что мы писали о том, что ретроградный Меркурий будет на нас влиять до конца этой недели и как ему противостоять.