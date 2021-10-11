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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 11 октября

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
11 октября, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Айсулу Ахимова
Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 11 октября.

  • Цифра дня – 8
  • Цвет дня- зелёный
  • Число удачи- 8

В главных плюсах дня сила мысли, исполнение желаний и воля. При этом минусы дня несут обиды, жалость и апатию. В основе дня дисциплина и мужество.

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В вопросах красоты и фитнеса стрижки и окрашивание волос. В отношении здоровья – желудок, печень и нервная система. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, хороший день для аналитической работы.

Также на наступившей неделе, с 11 по 17 октября у людей будет наблюдаться повышенное чувство долга и ответственности, а также стремление рассуждать логически, отвергая излишний романтизм.

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Зато к выходным, наоборот, потянет в романтику и мечтательность. Повышается вера в чудеса и сказки, и мы легче ведемся на обман: подробности для каждого знака зодиака узнайте в гороскопе на неделю.

Также читайте лунный календарь на эту неделю.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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